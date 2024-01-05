Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu, 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelmişti ve haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-01-2024 09:29

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu, 'Var Böyle Tipler’ adlı Instagram hesaplarıyla tanınan ve işbirliği teklifi adı altında çevrelerinden para topladıkları iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya tabi tutulmuştu.

Bu soruşturma çerçevesinde Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kıvanç ve Beril Talu'nun, işbirliği teklifiyle arkadaşlarını ve yakın çevresini dolandırdıkları iddia edilmektedir. İddiaya göre, teklifi kabul eden kişilerden para alan fenomen çift, yüksek faizle geri ödeme garantisinde bulundu. Ancak, çift sosyal medya hesaplarını kapatarak ulaşılamaz hale geldi. Yeni bir sosyal medya hesabı açtıkları ifade edilen çiftin, 1 Kasım'da açıklama yapacakları iddia edilmektedir.

Benzer Haberler
Seda Bakan'ın bindiği uçakta kedi krizi çıktı! Güzel oyuncu yaşananları Instagram'dan paylaştı! Seda Bakan'ın bindiği uçakta kedi krizi çıktı! Güzel oyuncu yaşananları Instagram'dan paylaştı!
Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı
Nihal-Bahar Candan soruşturmasında flaş gelişme Nihal-Bahar Candan soruşturmasında flaş gelişme
Nilperi Şahinkaya'dan cinsellik itirafı: Nilperi Şahinkaya'dan cinsellik itirafı: "Yatakta kelepçeye hayır demem..."
Serdar Ortaç içini döktü: 'Çok kumar oynamam beni mahvetti' Serdar Ortaç içini döktü: 'Çok kumar oynamam beni mahvetti'
Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile sona eren evliliğini şu şekilde anlattı: Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile sona eren evliliğini şu şekilde anlattı: "Evliliğimizin sonlanması süreci tam 6 ayımı aldı!"
ÇOK OKUNANLAR
Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e:
  • 31-12-2023 09:07

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?
  • 30-12-2023 09:41

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?"

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!
  • 01-01-2024 11:40

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?
  • 30-12-2023 10:45

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'
  • 03-01-2024 17:43

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'