Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu, 'Var Böyle Tipler’ adlı Instagram hesaplarıyla tanınan ve işbirliği teklifi adı altında çevrelerinden para topladıkları iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya tabi tutulmuştu.

Bu soruşturma çerçevesinde Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kıvanç ve Beril Talu'nun, işbirliği teklifiyle arkadaşlarını ve yakın çevresini dolandırdıkları iddia edilmektedir. İddiaya göre, teklifi kabul eden kişilerden para alan fenomen çift, yüksek faizle geri ödeme garantisinde bulundu. Ancak, çift sosyal medya hesaplarını kapatarak ulaşılamaz hale geldi. Yeni bir sosyal medya hesabı açtıkları ifade edilen çiftin, 1 Kasım'da açıklama yapacakları iddia edilmektedir.