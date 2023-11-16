Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen'in son hali şaşırttı!

Seda Akgül'ün sunduğu ve ekranlarda büyük ilgi gören "Kısmetse Olur," yayınlandığı dönemin en popüler yarışmalarından biri olmuştu. Ancak, yeni benzerleri çıksa da, eskisi gibi kaos dolu atmosferi sürdüremeyen bu programın sevilen yüzlerinin güncel halleri merak konusu. "Kısmetse Olur"'un öne çıkan isimlerinden Ayça Ekin Beğen, zaman içinde geçirdiği değişimle artık tanınmayacak bir hale gelmiş durumda. Programın kaos kaynağı yarışmacılarından biri olan Ayça Ekin Beğen, özellikle Emre Ubeyli ile yaşadığı aşk ve ahlaki sorunlarıyla dikkat çekmişti. Yarışmadaki aldatma skandalıyla gündeme gelen Beğen, daha sonra "Kuaförüm Sensin," "Sen İste Yeter," "Seda Sayan'la" gibi programlarda da yer almıştır. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlü ismin son halini merak edenler oldukça fazla.

İşte Ayça Ekin Beğen'in güncel görünümü...