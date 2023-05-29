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Kısmet dizisinin çekimleri başladı

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, FOX’un yeni dizisi Kısmet’in çekimleri başladı.

Kısmet dizisinin çekimleri başladı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-05-2023 13:49

Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Kısmet, mahallenin göz bebeği Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile güzeller güzeli komşusu Melike’nin (Özge Özacar) 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesini konu alıyor.

Semih Bağcı’nın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu ise Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz ve Naz Öngen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

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