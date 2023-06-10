Kısmet dizisinin afişi yayınlandı!

KISMET APARTMANI’NDA KARMAŞIK BİR AŞK HİKAYESİ

Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Kısmet, mahallenin göz bebeği Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile güzeller güzeli komşusu Melike’nin (Özge Özacar) 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesini konu alıyor. Kısmet Apartmanı’nda başlayan Doğan’ın aşkı, aileler arasındaki sosyal farklılıklar ve ikisinin de şahsına münasır karakterleri nedeniyle bir türlü nihayete ermez. Dizide; Doğan ve Melike’nin kavuşup kavuşmayacağının hikayesinin yanı sıra, Kısmet Apartmanı sakinlerinin hikayeleri de izleyiciyle buluşacak.

Tanıtımlarıyla yaz sezonuna iddialı bir giriş yapacağını müjdeleyen, Semih Bağcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz, Naz Öngen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.