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Kısmet dizisinin afişi yayınlandı!

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, FOX’un merakla beklenen dizisi Kısmet’in afişi yayınlandı. Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar’ın yer aldığı afiş büyük beğeni topladı. 16 Haziran Cuma günü ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan dizinin afişi sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Kısmet dizisinin afişi yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-06-2023 20:17

KISMET APARTMANI’NDA KARMAŞIK BİR AŞK HİKAYESİ

Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Kısmet, mahallenin göz bebeği Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile güzeller güzeli komşusu Melike’nin (Özge Özacar) 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesini konu alıyor. Kısmet Apartmanı’nda başlayan Doğan’ın aşkı, aileler arasındaki sosyal farklılıklar ve ikisinin de şahsına münasır karakterleri nedeniyle bir türlü nihayete ermez. Dizide; Doğan ve Melike’nin kavuşup kavuşmayacağının hikayesinin yanı sıra, Kısmet Apartmanı sakinlerinin hikayeleri de izleyiciyle buluşacak.

Tanıtımlarıyla yaz sezonuna iddialı bir giriş yapacağını müjdeleyen, Semih Bağcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz, Naz Öngen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

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