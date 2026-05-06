Kıskanmak Setinde Duygusal Veda: Son Sahne Çekildi, Pasta Kesildi

Televizyon dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Ay Yapım imzalı "Kıskanmak" dizisinden izleyicilerini üzen haber geldi. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, 33. bölümüyle ekran macerasına veda etmeye hazırlanıyor.

33. Bölümde Büyük Final

Başrollerini Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi dev isimlerin paylaştığı fenomen dizi için final kararı kesinleşti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin merakla beklenen son sahnesinin çekimleri tamamlandı. Yönetmen Nadim Güç ve tüm set ekibi, çekimlerin ardından bir araya gelerek veda pastası kesti.

Veda Tarihi: 19 Mayıs

Yayınlandığı günden bu yana hikâyesiyle geniş bir hayran kitlesi edinen "Kıskanmak", 19 Mayıs 2026 Salı günü ekrana gelecek olan 33. bölümüyle final yapacak. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu haberin ardından dizinin takipçileri, karakterlerin hikâyesinin nasıl sonlanacağını merakla beklemeye başladı.

Final Öncesi Tansiyon Yüksek: Neler Yaşanacak?

Dizinin son bölümlerinde olaylar iyice karmaşık bir hal aldı. İşte final öncesi öne çıkan gelişmeler: