Kıskanmak Setinde Duygusal Veda: Son Sahne Çekildi, Pasta Kesildi

Kıskanmak dizisi final yapıyor! Özgü Namal ve Selahattin Paşalı’nın başrolünde olduğu fenomen dizi 19 Mayıs’ta yayınlanacak 33. bölümüyle NOW ekranlarına veda ediyor.

Kıskanmak Setinde Duygusal Veda: Son Sahne Çekildi, Pasta Kesildi
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-05-2026 12:30

Televizyon dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Ay Yapım imzalı "Kıskanmak" dizisinden izleyicilerini üzen haber geldi. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, 33. bölümüyle ekran macerasına veda etmeye hazırlanıyor.

33. Bölümde Büyük Final

Başrollerini Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi dev isimlerin paylaştığı fenomen dizi için final kararı kesinleşti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin merakla beklenen son sahnesinin çekimleri tamamlandı. Yönetmen Nadim Güç ve tüm set ekibi, çekimlerin ardından bir araya gelerek veda pastası kesti.

Veda Tarihi: 19 Mayıs

Yayınlandığı günden bu yana hikâyesiyle geniş bir hayran kitlesi edinen "Kıskanmak", 19 Mayıs 2026 Salı günü ekrana gelecek olan 33. bölümüyle final yapacak. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu haberin ardından dizinin takipçileri, karakterlerin hikâyesinin nasıl sonlanacağını merakla beklemeye başladı.

Final Öncesi Tansiyon Yüksek: Neler Yaşanacak?

Dizinin son bölümlerinde olaylar iyice karmaşık bir hal aldı. İşte final öncesi öne çıkan gelişmeler:

  • Mediha'nın Yüzleşmesi: Demir parmaklıklar ardına giren Mediha, karanlık geçmişiyle hesaplaşıyor.

  • Cihan ve Seniha Gerilimi: Seniha’nın yalanlarını öğrenen Cihan, büyük bir sarsıntı yaşıyor.

  • Nalan’ın Tehlikeli Planı: Mükerrem’den kurtulmak isteyen Nalan, geri dönüşü olmayan, kontrolsüz bir yola giriyor.

  • Büyük Sır: Umutları tükenen Mediha’nın hayatıyla ilgili vereceği karar ve Cihan’ın taşıyamadığı sırlar, finalin kaderini belirleyecek.

Benzer Haberler
Alperen Duymaz ve Özge Yağız Partner Oldu: Alperen Duymaz ve Özge Yağız Partner Oldu: "Doğanın Kanunu" Okuma Provası Yapıldı!
Teşkilat’ta Yaprak Dökümü! 3 Bomba İsim Sezon Finalinde Veda Ediyor Teşkilat’ta Yaprak Dökümü! 3 Bomba İsim Sezon Finalinde Veda Ediyor
Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Büyük Sürpriz: Rahimcan Kapkap Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Büyük Sürpriz: Rahimcan Kapkap "Emir" Oluyor
Sezon Finalinde Kan Kaybı: Kızılcık Şerbeti’nden 3 İsim Birden Gidiyor Sezon Finalinde Kan Kaybı: Kızılcık Şerbeti’nden 3 İsim Birden Gidiyor
Taşacak Bu Deniz’de Ters Köşe! Dalga Geçilen O Sahneler Başrol Oldu Taşacak Bu Deniz’de Ters Köşe! Dalga Geçilen O Sahneler Başrol Oldu
Celil Nalçakan Taşacak Bu Deniz’de! Timur Volkov Karakteriyle Dengeler Değişiyor Celil Nalçakan Taşacak Bu Deniz’de! Timur Volkov Karakteriyle Dengeler Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
  • 01-05-2026 12:00

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
  • 02-05-2026 12:05

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt
  • 29-04-2026 17:55

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!
  • 04-05-2026 11:24

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor
  • 06-05-2026 09:57

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor