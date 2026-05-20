Kıskanmak Final Yaptı, 3 Diziyle Anlaştı

Sezin Akbaşoğulları son dönemde kariyerinde adeta altın bir çağ yaşıyor. Başarılı performanslarıyla her zaman adından söz ettiren oyuncu peş peşe imzaladığı yeni anlaşmalarla magazin gündeminin tam merkezine oturdu. Rol aldığı Kıskanmak dizisi için erken bir final kararı alınması güzel oyuncu için yeni kapıların aralanmasına vesile oldu. Dizinin bitişiyle birlikte tüm kadro gelen yeni iş tekliflerini değerlendirmeye başladı. Bu süreçte elini oldukça çabuk tutan Sezin Akbaşoğulları çok sayıda senaryo arasından üç büyük projeyle el sıkışarak hızlı bir başlangıç yaptı.

Ay Yapım İmzalı Başkalarının Hayatı Kadrosuna Katıldı



Deneyimli aktrisin ilk ve en dikkat çekici anlaşması, sektörün dev yapım şirketlerinden Ay Yapım ile oldu. Yıldız oyuncu önümüzdeki dönemde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Başkalarının Hayatı adlı iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu. Güçlü hikayesiyle şimdiden merak uyandıran bu yeni televizyon projesinde Akbaşoğulları Mediha karakterine hayat verecek. Oyuncunun bu rolle birlikte ekranda yine çok konuşulacak bir performans sergilemesi bekleniyor.

Tod Studios Dijital Platformunda Yeni Bir Drama: Alikara



Başarılı oyuncunun imza attığı ikinci büyük çalışma ise dijital dünyaya yönelik bir drama projesi oldu. Karga Seven Pictures yapımcılığında hayata geçen ve yakında Tod Studios platformunda yayınlanacak olan Alikara dizisinin çekimleri start alıyor. Miray Daner'in Işık, Halit Özgür Sarı'nın ise Deniz karakteriyle başrolleri paylaştığı bu yapımda Sezin Akbaşoğulları da çok kritik bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Tecrübeli isim, dizide başrol karakterlerinden Işık'ın annesi Piraye rolünü üstlenecek.

Yenilikçi Adım: Tabi formatlı Dikey Dizi Sessiz Kat



Sezin Akbaşoğulları kariyerindeki üçüncü adımında ise teknolojiyi ve yeni nesil yayıncılığı yakından takip ettiğini gösterdi. Dijital trendlere ayak uyduran ünlü aktris dikey formatta çekilecek bir yapımda yer almayı kabul etti. Mood Production imzası taşıyan ve Tivibu Go platformunda seyirciyle buluşacak olan Sessiz Kat isimli dizi farklı anlatım tarzıyla dikkat çekiyor. Merakla beklenen bu projede Akbaşoğulları; Zeynep Çamcı, Özgür Cem Tuğluk ve Murat Serezli gibi güçlü isimlerle birlikte başrolleri paylaşıyor.