Kıskanmak Final mi Yapıyor? Reyting Dalgalanması Sonrası Flaş Gelişme.

NOW TV’nin başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi dev isimleri buluşturan iddialı yapımı "Kıskanmak", son bölümlerde yaşanan "zaman atlaması" ve düşen reytingler nedeniyle final iddialarıyla çalkalanıyordu. Salı akşamları izleyiciyle buluşan dizinin akıbeti, sadık izleyicileri tarafından endişeyle takip edilirken, beklenen açıklama geldi.

Zaman Atlaması Seyirciyi Böldü

Dizinin hikaye akışında yapılan ani zaman atlaması, sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve izleyicilerin bir kısmı bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Bu radikal değişikliğin reytinglerde beklenen yükselişi getirmemesi, aksine dalgalanmalara yol açması üzerine "Kıskanmak final mi yapıyor?" soruları yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Birsen Altuntaş'tan Müjdeli Haber: "Devam Ediyor"

Dizi dünyasının nabzını tutan gazeteci Birsen Altuntaş, merak edilen bu konuya son noktayı koydu. Bir izleyicinin doğrudan kendisine yönelttiği "Kıskanmak final mi yapacak?" sorusuna Altuntaş, "Hayır, devam ediyor şu an..." yanıtını vererek dizinin şimdilik yayından kaldırılmayacağını duyurdu. Kanal ve yapım tarafında şu an için bir final kararının olmadığı, projenin ekran yolculuğuna devam edeceği kesinleşmiş oldu.