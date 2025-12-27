"Kıskanmak" Dizisine Sürpriz Transfer! Savcı Cihan’ın Kızı Rolü Kimin Oldu?

NOW’ın Salı akşamlarına damga vuran, güçlü prodüksiyonu ve dev kadrosuyla dikkat çeken dizisi "Kıskanmak", hikayesine yeni bir soluk katıyor. Nadim Güç’ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ekibine, genç ve yetenekli bir isim dahil oldu.

Savcı Cihan’ın Kızı "Leyla" Geliyor

Başarılı oyuncu Güz Bozkurt, "Kıskanmak" dizisiyle el sıkıştı. Bozkurt, dizide usta aktör Bülent İnal’ın hayat verdiği Savcı Cihan karakterinin kızı Leyla olarak izleyici karşısına çıkacak. Baba-kız arasındaki dinamiklerin dizideki tansiyonu nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

16. Bölümde İlk Kez Ekranlarda

Genç yıldızın diziye katılacağı tarih de netleşti. Güz Bozkurt, 16. bölümden itibaren hikayeye dahil olacak. Leyla karakterinin gelişiyle birlikte, Savcı Cihan'ın özel hayatına dair bilinmeyenlerin ve aile içindeki gizli kalmış çatışmaların su yüzüne çıkması bekleniyor.

Kadro Giderek Güçleniyor

Her hafta reytinglerde üst sıralarda yer alan "Kıskanmak", Bülent İnal gibi tecrübeli isimlerin yanına Güz Bozkurt gibi yükselen yıldızları ekleyerek izleyici kitlesini genişletmeye devam ediyor.