"Kıskanmak" Dizisinde Sürpriz Ayrılık!

NOW'ın Kıskanmak dizisinin senaristi neden değişti? Yılmaz Şahin Kıskanmak dizisinden ayrıldı mı? Çağla Kızılelma hangi bölümden itibaren yazmaya başlayacak? Ay Yapım imzalı dizideki flaş değişikliğin tüm detayları haberimizde...

Yayın Tarihi : 10-03-2026 17:00

NOW ekranlarının Salı gecelerine damga vuran Ay Yapım imzalı iddialı projesi “Kıskanmak” cephesinde önemli bir bayrak yarışı yaşanıyor. Güçlü hikâyesi ve rejisiyle dikkat çeken dizinin senaryo ekibinde flaş bir görev değişikliğine gidildi.

Yılmaz Şahin’den Yeni Proje Hazırlığı

Dizinin başlangıcından bu yana dünyasını kuran ve kaleme alan usta yazar Yılmaz Şahin, görevini devrediyor. Muhteşem Yüzyıl gibi efsane yapımlara imza atan Şahin’in diziden ayrılma nedeni ise yeni bir heyecan:

  • Yeni Sezon Planı: Başarılı kalem, Ay Yapım’ın önümüzdeki sezon için planladığı, yine oldukça iddialı olması beklenen yeni bir dizi projesinin hazırlıklarına başlamak üzere masaya oturdu.

 28. Bölüm İtibariyle Çağla Kızılelma Dönemi

"Kıskanmak" dizisinin hikâyesini devralacak isim ise başarılı senarist Çağla Kızılelma oldu. Kızılelma, dizinin 28. bölümünden itibaren dümene geçerek karakterlerin kaderini belirlemeye başlayacak. Bu değişikliğin dizinin temposuna ve Salı akşamlarındaki rekabetine nasıl bir soluk getireceği merak konusu.

