Kıskanmak Dizisinde Şok Ayrılık: İpek Tuzcuoğlu Veda Ediyor!

Kıskanmak dizisinde İpek Tuzcuoğlu ayrılıyor! Ay Yapım imzalı Kıskanmak dizisinin Şaziye'si İpek Tuzcuoğlu neden veda ediyor? İşte yeni bölüm detayları.

Kıskanmak Dizisinde Şok Ayrılık: İpek Tuzcuoğlu Veda Ediyor!
Yayın Tarihi : 06-04-2026 18:13

NOW ekranlarının sevilen Ay Yapım imzalı dizisi "Kıskanmak", izleyiciyi derinden etkileyecek bir veda haberiyle gündeme geldi. Nadim Güç’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Çağla Kızılelma’nın ise kaleme aldığı dizide, hikâyenin kilit isimlerinden biri projeye veda ediyor.

İpek Tuzcuoğlu "Şaziye" Rolüne Veda Ediyor

Dizide "Şaziye" karakterine hayat veren usta oyuncu İpek Tuzcuoğlu, "Kıskanmak" kadrosundan ayrılıyor. Senaryodaki hikâyesinin tamamlanması nedeniyle gerçekleşen bu ayrılığın, önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde ekrana gelmesi bekleniyor.

Yeni Bölümde Tansiyon Yükseliyor: Kızılbağ Ailesi İstanbul’da

Dizinin yarın yayınlanacak yeni bölümünde ise olaylar durulmuyor. Nüzhet’in oğlunu Mükerrem’in elinden alması ve Halit’in bıçaklanmasıyla sarsılan Kızılbağ ailesi, kendilerini bir anda İstanbul’da buluyor.

  • Mükerrem'in Arayışı: Oğluna kavuşmak isteyen Mükerrem, çareyi Seniha’da arıyor.

  • Seniha'nın Planı: Seniha, hem Mükerrem’i oğluna kavuşturacak hem de Halit’i özgürlüğüne ulaştıracak yeni bir oyun kuruyor.

  • Beklenmedik Hamle: Mükerrem’in yapacağı sürpriz hamle, iki aileyi sert bir şekilde karşı karşıya getirecek.

