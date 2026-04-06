Kıskanmak Dizisinde Şok Ayrılık: İpek Tuzcuoğlu Veda Ediyor!

NOW ekranlarının sevilen Ay Yapım imzalı dizisi "Kıskanmak", izleyiciyi derinden etkileyecek bir veda haberiyle gündeme geldi. Nadim Güç’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Çağla Kızılelma’nın ise kaleme aldığı dizide, hikâyenin kilit isimlerinden biri projeye veda ediyor.

İpek Tuzcuoğlu "Şaziye" Rolüne Veda Ediyor

Dizide "Şaziye" karakterine hayat veren usta oyuncu İpek Tuzcuoğlu, "Kıskanmak" kadrosundan ayrılıyor. Senaryodaki hikâyesinin tamamlanması nedeniyle gerçekleşen bu ayrılığın, önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde ekrana gelmesi bekleniyor.

Yeni Bölümde Tansiyon Yükseliyor: Kızılbağ Ailesi İstanbul’da

Dizinin yarın yayınlanacak yeni bölümünde ise olaylar durulmuyor. Nüzhet’in oğlunu Mükerrem’in elinden alması ve Halit’in bıçaklanmasıyla sarsılan Kızılbağ ailesi, kendilerini bir anda İstanbul’da buluyor.