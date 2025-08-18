Kıskanmak Dizisi Sete Çıktı

Yeni sezonda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Ay Yapım imzalı “Kıskanmak” dizisinin çekimleri, dün başladı.

Kıskanmak Dizisi Sete Çıktı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-08-2025 17:33

Yeni sezonda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Ay Yapım imzalı “Kıskanmak” dizisinin çekimleri, dün başladı. Usta yazar Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve entrika dolu hikâyesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu deneyimli kalem Yılmaz Şahin’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Nadim Güç oturuyor.

YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ KADRO

Merakla beklenen “Kıskanmak” dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel yer alıyor.

"Kıskanmak", aile içi güç savaşlarının gölgesinde çocukluğunu yitirmiş, anne sevgisinden mahrum büyüyen Seniha’nın iç dünyasına ayna tutarken; elinden alınan hayatını geri almak ve ona acı çektirenlerden intikam almak için çıktığı yolda, yalnızca kendi kaderini değil, tüm ailenin hayatını kökünden değiştirmesini konu alıyor.

OKUMA PROVASI HEYECANI KAMERALARA YANSIMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okuma provasında oyuncular ilk kez bir araya geldi. Senaryo üzerinde çalışırken yakaladıkları uyum ve yüksek enerji, “Kıskanmak” ekibinin hem hikâyeye hem de birbirlerine duyduğu inancın güçlü bir göstergesi niteliğindeydi.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Dün sete çıkan “Kıskanmak”, gerek güçlü oyuncu kadrosu gerek sürükleyici hikâyesiyle sezona damga vuracak projeler arasında gösteriliyor. İzleyiciyi tutku, entrika ve hesaplaşma dolu bir hikâyeye davet eden dizi, çok yakında NOW’da.

Benzer Haberler
Olgun Toker’in Yeni Projesi Belli Oldu: “Sakıncalı” Olgun Toker’in Yeni Projesi Belli Oldu: “Sakıncalı”
“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım” “Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”
Gönül Dağı 6. Sezon Sete Çıktı: Kadroya Sürpriz İsimler Katıldı Gönül Dağı 6. Sezon Sete Çıktı: Kadroya Sürpriz İsimler Katıldı
Aynadaki Yabancı Dizisinin Kadrosu Belli Oldu Aynadaki Yabancı Dizisinin Kadrosu Belli Oldu
Ben Leman Dizisinde Geri Sayım Başladı! Ben Leman Dizisinde Geri Sayım Başladı!
TRT İşte Çıkarmıştı! Aybüke Pusat Geri Döndü! “Halef: Köklerin Çağrısı” Dizisinden İlk Fragman Geldi! TRT İşte Çıkarmıştı! Aybüke Pusat Geri Döndü! “Halef: Köklerin Çağrısı” Dizisinden İlk Fragman Geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
  • 19-08-2025 13:30

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”
  • 19-08-2025 16:59

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”
  • 18-08-2025 12:30

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!
  • 18-08-2025 13:00

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”
  • 19-08-2025 10:59

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”