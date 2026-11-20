Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın kadrosuna katılan Kerem Arslanoğlu hikayede yeni bir sayfa açtı. Abisi olarak gördüğü Tibet'in intikamını almak için ortaya çıkan Kaan yeni bölümlere dair heyecanı artırdı. İşte detaylar...

Serhat'ı Köşeye Sıkıştıracak Hamle

Güller ve Günahlar'da Serhat'ı köşeye sıkıştırmak için Cihan'ın oteldeki hisselerini satın alan Kaan şimdiden dengeleri değiştirdi. Geçmişin sırları ve yeni gelişmelerle hikayeye farklı bir soluk getirecek olan karakterin önümüzdeki bölümlerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Kaan karakteri yeni bölümlere dair heyecanı yükseltti.

Yayın Günü ve Saati

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i buluşturan Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.