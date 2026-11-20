Son olarak yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Ömür Usta dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri meslektaşı Enis Arıkan'ın YouTube programına konuk oldu. Kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan Vuslateri bir dönem Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinde hayat verdiği Nur karakteriyle sosyal medyada viral olan "Rezil olduk baba" repliğinin perde arkasını ilk kez anlattı.

"Hilal Hoca Sahneyi Parlatmamı İstedi"

40 yaşındaki ünlü oyuncu, izleyicilerin hafızasına kazınan sahnenin çekim sürecinde yönetmeniyle yaptığı konuşmayı paylaştı. Nur karakteriyle oynamaktan büyük keyif aldığını ifade eden Gonca Vuslateri masaya çıkma fikrinin nasıl doğduğunu şu sözlerle aktardı:

"Hilal Hoca geldi yanıma dedi ki: 'Gonca bu sahneyi parlatman lazım.' Sahnenin sonunda herkesten hesap soruyormuş gibi yapıyor herkesin gerçeğini yüzüne vuruyor falan yani bir gidiyor. Ben de artık Nur'u çok almıştım elime. Yani onunla oynamak onu çevirmek çok hoşuma giden bir hale gelmişti. Orada da sahnede dedim ki: 'Ya bir rezillik yapayım falan ne yapayım?' Sadece şunu dedim: 'Ben sahneyi oynayayım hocam ama bir noktada masaya çıkabilir miyim?' dedim. 'Tamam ama bir noktada' dedi 'yani bütün sahneyi masada oynama Gonca.' 'Yok' dedim 'söz veriyorum ama' dedim, 'kaldıracağım sahneyi' dedim."

"Sahne Bölünmesin Diye Doğaçlama Yaptım"

Herkesin diline dolanan "Rezil olduk baba" sözünün senaryoda yer almadığını belirten Gonca Vuslateri bu ifadenin tamamen bir unutkanlık anında ortaya çıktığını itiraf etti. Sahnenin akışını bozmamak adına doğaçlamaya başvurduğunu söyleyen Vuslateri o anları şöyle anlattı:

"Her unuttuğum gibi olduğu yerde... Konsantrasyonum dağınık biriyimdir. Yani çok üzgünüm de bunun için ama dağınık biriyim. Mesela her unuttuğum yerde bir şey... 'Rezil olduk baba' yine öbür repliği unutmamdan kaynaklı. O anda da öbür repliği düşünüyorum aslında. Çünkü sahne bölünmesin."