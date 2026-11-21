Başarılı oyuncu Boran Kuzum, İtalya'da çekimleri süren dizinin setinde talihsiz bir kaza yaşadı. Çekimlerin son sahnesinde ayağı dönerek sakatlanan Kuzum geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı basın mensuplarıyla paylaştı.

Big Mistakes 2. Sezon Çekimlerinde Sakatlandı

Uluslararası projelerdeki çalışmalarını sürdüren Boran Kuzum, Netflix yapımı Big Mistakes dizisinin ikinci sezon çekimleri için bulunduğu İtalya'da set kazasına uğradı. Çekimlerin son sahnesinde ayağından sakatlanan oyuncu yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat masasına yattı.

"Set Kazaları Olabilir"

Sağlık durumunu merak eden basın mensuplarına 2. Sayfa mikrofonları aracılığıyla seslenen Boran Kuzum kazayı "küçük bir set kazası" olarak nitelendirdi. Sakatlığın nasıl yaşandığını ve ameliyat sürecini şu sözlerle anlattı:

"Küçük bir set kazası. Big Mistakes'in 2. sezonunu çekiyoruz İtalya’da. Son sahnede ayağım döndü. Ameliyat oldum arkadaşlar. Set kazaları olabilir."

Ameliyat geçirdiğini duyuran Boran Kuzum açıklamasında iyileşme takvimine dair ayrıntı paylaşmadı.