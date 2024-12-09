Kırmızı halıda yıldızlar geçidi!

Düzenlenen görkemli gecede, Kırmızı Halı’da adeta bir şıklık rüzgarı esti. Işıl ışıl kombinleriyle sahneye çıkan ünlüler, güçlü ve sağlıklı görünen saçlarıyla dikkat çekti.



Başarının, yaratıcılığın ve stilin kutlandığı bu eşsiz gecede Alisa Sezen Sever, Melis Minkari, Sümeyye Aydoğan, Yiğit Koçak, Sıla Türkoğlu, Alper Kul & Aylin Kontente, Aslı Tandoğan, Aybüke Pusat, Başak Parlak, Berfu Yenenler, Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat, Cansu Diktaş Altınok & Giray Altınok, Çağlar Ertuğrul, Damla Sönmez, Ebru Yaşar, Ege Kökenli, Emre Fel, Esra Erol, Ferhat Göçer & Ömür Gedik, Hasan Can Kaya, Hazar Ergüçlü, Kaan Taşaner & Seray Dura, Keremcem & Sena Seçen, Mehmet Yalçınkaya, Melisa Döngel, Levent Babataş & Demet Evgar, Mina Ceran, Murat Ünalmış, Nevra Serezli, Onur Saylak, Özge Borak, Perihan Savaş, Salih Bademci, Seda Güven, Selin Geçit, Semicenk, Sibel Taşçıoğlu, Sinan Akçıl, Sinem Kobal, Tülin Şahin, Wilma Elles, Yasemin Kay Allen, Yasemin Sakallıoğlu gibi pek çok ünlü isim Kırmızı Halı’da ışıldayan şıklıklarıyla boy gösterdi.

1 Altın Kelebek Ödülleri, bu gece muhteşem bir görsel şölenle sahiplerini buldu! 2 İşte kırmızı halıdan görüntüler... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35