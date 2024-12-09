Kırmızı halıda yıldızlar geçidi!

Altın Kelebek Ödülleri, bu gece muhteşem bir görsel şölenle sahiplerini buldu! Yılın en ışıltılı gecesi, yetenekleri, başarıları ile adından söz ettiren ünlü isimlerin görkemli katılımıyla taçlandı.

Kırmızı halıda yıldızlar geçidi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-12-2024 12:18

 Düzenlenen görkemli gecede, Kırmızı Halı’da adeta bir şıklık rüzgarı esti. Işıl ışıl kombinleriyle sahneye çıkan ünlüler, güçlü ve sağlıklı görünen saçlarıyla dikkat çekti.

Başarının, yaratıcılığın ve stilin kutlandığı bu eşsiz gecede Alisa Sezen Sever, Melis Minkari, Sümeyye Aydoğan, Yiğit Koçak, Sıla Türkoğlu, Alper Kul & Aylin Kontente, Aslı Tandoğan, Aybüke Pusat, Başak Parlak, Berfu Yenenler, Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat, Cansu Diktaş Altınok & Giray Altınok, Çağlar Ertuğrul, Damla Sönmez, Ebru Yaşar, Ege Kökenli, Emre Fel, Esra Erol, Ferhat Göçer & Ömür Gedik, Hasan Can Kaya, Hazar Ergüçlü, Kaan Taşaner & Seray Dura, Keremcem & Sena Seçen, Mehmet Yalçınkaya, Melisa Döngel, Levent Babataş & Demet Evgar, Mina Ceran, Murat Ünalmış, Nevra Serezli, Onur Saylak, Özge Borak, Perihan Savaş, Salih Bademci, Seda Güven, Selin Geçit, Semicenk, Sibel Taşçıoğlu, Sinan Akçıl, Sinem Kobal, Tülin Şahin, Wilma Elles, Yasemin Kay Allen, Yasemin Sakallıoğlu gibi pek çok ünlü isim Kırmızı Halı’da ışıldayan şıklıklarıyla boy gösterdi.

Haberin Galerisi : Kırmızı halıda yıldızlar geçidi

1Kırmızı halıda yıldızlar geçidiAltın Kelebek Ödülleri, bu gece muhteşem bir görsel şölenle sahiplerini buldu!

2Kırmızı halıda yıldızlar geçidiİşte kırmızı halıdan görüntüler...

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13Kırmızı halıda yıldızlar geçidi

14Kırmızı halıda yıldızlar geçidi

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31Kırmızı halıda yıldızlar geçidi

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35Kırmızı halıda yıldızlar geçidi

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