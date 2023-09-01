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Kirli Sepeti'nin Yeni Tanıtımı Yayınlandı!

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği, FOX’un merakla beklenilen dizisi Kirli Sepeti’nin yeni tanıtımı yayınlandı. İlk tanıtımıyla sosyal medyada büyük ses getiren Kirli Sepeti, ikinci tanıtımıyla da uzun süre adından söz ettireceğini garantiliyor.

Kirli Sepeti'nin Yeni Tanıtımı Yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-09-2023 17:12

İddialı ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken dizinin kadrosunda; Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçer, Deniz Sarıkaş, Nihan Doğa ve Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan dizide; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesiyle Kirli Sepeti, çok yakında FOX’ta.



 

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