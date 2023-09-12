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Kirli Sepeti'nin yayın tarihi belli oldu!

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği FOX’un merakla beklenen dizisi Kirli Sepeti’nin yayın tarihi belli oldu. Dizi, ilk bölümüyle 24 Eylül Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

Kirli Sepeti'nin yayın tarihi belli oldu!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 12-09-2023 11:15

TARİH DUYURUSUYLA BERABER YENİ BİR TANITIM DA PAYLAŞILDI!

Yayınladığı son fragmanıyla 4 milyon izlemeye ulaşan ve sosyal medyada adından çok ses ettiren Kirli Sepeti’nden yeni bir fragman da yayınlandı. Yayın gününe geri sayımı başlayan dizinin kadrosunda; Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçer, Deniz Sarıkaş, Nihan Doğa, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan dizide; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesiyle Kirli Sepeti, 24 Eylül Pazar gününden itibaren her pazar saat 20.00’de FOX’ta.

 

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