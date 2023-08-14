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Kirli Sepeti'nin Okuma Provasından İlk Kareler!

Yapımını MED Yapım’ın üstlendiği FOX’un yeni iddialı dizisi ‘Kirli Sepeti’’nin okuma provası gerçekleşti. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi, çok yakında FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Kirli Sepeti'nin Okuma Provasından İlk Kareler!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 14-08-2023 14:40

Türk televizyon dünyasının iddialı yapımlarından biri olan "Kirli Sepeti" adlı dizi, büyük bir heyecanla beklenen bir yapım olarak dikkat çekiyor. Dizinin okuma provası, yapım şirketi MED Yapım tarafından gerçekleştirildi. Bu önemli aşama, dizinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için atılan adımlardan sadece biri olarak öne çıkıyor.

Dizinin güçlü kadrosu, sektörde tanınmış ve başarılı isimlerden oluşuyor. Bu kadro, izleyicilere kaliteli bir dizi deneyimi sunmak adına büyük bir potansiyele sahip. "Kirli Sepeti," izleyicileri sürükleyici bir hikayeye ve etkileyici karakterlere sahip olacağına dair beklentileri artırıyor.

 

 

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