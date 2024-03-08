Kirli Sepeti'nin kadrosuna sürpriz bir isim daha katılıyor!

NOW'un MedYapım imzalı ve yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği "Kirli Sepeti" dizisi, kadrosuna yeni bir oyuncu ekliyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 10 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde başarılı oyuncu Onur Bay'ı kadrosuna dahil ediyor. Bay, Bülent karakterine hayat verecek.





İzleyicisini ekran başına kilitleyen dizi, kadrosunda; Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Furkan Palalı, Halil İbrahim Ceyhan, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlere yer veriyor.

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetlilerin ve iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu alan dizi; yukarıdakilerle ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu, aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının hikayesiyle seyircilere aktarıyor. "Kirli Sepeti", her pazar saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.