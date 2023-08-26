“Kirli Sepeti”nin ilk fragmanı yayınlandı

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği, FOX’un yeni dizisi “Kirli Sepeti”nin ilk tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen tanıtımın yayınlanmasıyla beraber sosyal medyada ses getiren ‘‘Kirli Sepeti’, uzun süre trending topic oldu .

Yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçer, Deniz Sarıkaş, Nihan Doğa ve Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan dizide; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesiyle “Kirli Sepeti, çok yakında FOX’ta.