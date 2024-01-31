Kirli Sepeti'ne bakın kim katıldı?

Fox TV'nin Kirli Sepeti dizisine sürpriz bir isim katılıyor. İşte detaylar...

Kirli Sepeti'ne bakın kim katıldı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-01-2024 17:37

FOX'un pazar akşamlarındaki dikkat çeken dizisi "Kirli Sepeti," şimdi adını "NOW" olarak değiştiren kanalın en iddialı yapımlarından biri. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; MedYapım imzasını taşıyan diziye, başarılı oyuncu Furkan Palalı da katıldı.

Dizinin kadrosu, Rüzgar Aksoy'un ayrılmasıyla birlikte sürekli yenilenmeye devam ediyor. Ceren Moray'ın canlandırdığı Hayriye karakterine yeni bir partner geliyor. Hayriye, tesadüflerle dolu bir gece kulübü macerasında Levent ile öpüşecek. Levent karakterinin ardında ise yeni taşınan sürpriz bir isim olduğu konuşuluyor.

Öte yandan, Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği bu neşeli diziden Deniz Sarıkaş, Erdal Küçükkömürcü ve Nevin Efe'nin veda ettiği biliniyor. "Kirli Sepeti"nde ana kadrodan ayrılıkların yaşanacağı konusundaki kulis söylentileri ise artıyor.

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