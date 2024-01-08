Kirli Sepeti'nde son durum ne? Reytingleri ne durumda?

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi "Kirli Sepeti", dün akşam yayınlanan bölümüyle günün en çok izlenen dizisi oldu. İşte detaylar...

Kirli Sepeti'nde son durum ne? Reytingleri ne durumda?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 08-01-2024 14:43

MedYapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği dizide Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Deniz Sarıkaş, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Dün yayınlanan bölüm, total hedef kitlede 5.87 reyting ve 14.77 share, ABC1 20+ hedef kitlede ise 5.44 reyting ve 12.73 share elde ederek gecenin en çok izlenen dizisi oldu. İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde geçen dizi, butik bir sitede çalışan hizmetlilerin ve iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını anlatıyor. Aşkın, sırların, yalanların ve üç kadının sırt sırta verdiği bazen ağlatan, bazen güldüren hikayesi her Pazar saat 20.00'de FOX'ta ekrana geliyor.

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