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Kirli Sepeti Nergis kimdir? Gerçek adı ve dizileri

Kirli Sepeti dizisinde Nergis karakteriyle izleyiciyi büyüleyen Gözde Seda Altuner, oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar senaryo yazarlığıyla da adından söz ettiriyor. Peki Kirli Sepeti Nergis kim, gerçek adı ve dizileri hakkında tüm bilgiler sizlerle.

Kirli Sepeti Nergis kimdir? Gerçek adı ve dizileri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-10-2023 19:37

FOX'un yeni dizisi Kirli Sepeti'nde Gözde Seda Altuner rüzgarı. FOX'un son bombası "Kirli Sepeti," izleyenlerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu başarının arkasındaki isimlerden biri de, kariyerine tiyatro eğitimiyle başlayıp, hem oyunculuk hem de senaryo yazarlığıyla sürdüren Gözde Seda Altuner. Peki, bu başarılı sanatçının kariyeri nasıl şekillendi?

Gözde Seda Altuner Kimdir?

İstanbul doğumlu Gözde Seda Altuner, sanata olan ilgisiyle dikkat çeker. İlk olarak Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema TV bölümüne başlamış fakat oyunculuk aşkı ağır basarak, iki yıl sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'ne geçiş yapmıştır. 2006'da bu bölümden mezun olan Altuner, oyunculuğunun yanında senaryo yazarlığı ile de adını duyurmuştur.

Kirli Sepeti Nergis Karakteri Kimdir

Dizide canlandırdığı Nergis karakteriyle büyük bir etki yaratan Gözde Seda Altuner, bu karakterle izleyiciye dram dolu anlar yaşatıyor. Nergis'in hayatındaki en büyük darbeyi eski kocası ve kız kardeşiyle yaşamış olması, karakterin intikam ateşiyle yanmasına neden olmuştur. Bu karmaşık duygularla çocuklarını bile geride bırakan Nergis, intikam planlarıyla diziye heyecan katıyor.

Gözde Seda Altuner'in Dizileri

Gözde Seda Altuner, kariyeri boyunca birçok projede yer almıştır. İşte Altuner'in bazı önemli projeleri:

  • Yüzyıllık Mucize
  • Sizi Dinliyorum
  • Cenazemize Hoşgeldiniz
  • Sadakatsiz
  • Söz Vermiştin
  • Avlu
  • Street / Cadde
  • Paramparça
  • Kocan Kadar Konuş: Diriliş
  • Celal ile Ceren
  • Cast-ı Olan mı Var mı
  • Öyle Bir Geçer Zaman ki
  • Çılgın Kanal
  • Melekler ve Kumarbazlar
  • İş Arıyoruz
  • Hayat Kavgam
  • Eşref Saati
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