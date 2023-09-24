Kirli Sepeti nerede çekiliyor? Kirli Sepeti dizisinin hikayesi gerçek mi, uyarlama mı?

Fox TV'nin yeni dizisi Kirli Sepeti, yayın akışı listesine eklenir eklenmez büyük bir ilgi topladı. Özellikle Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer alması diziye olan ilgiyi artırdı. Peki, bu dizi gerçek bir hikayeden mi esinleniyor, yoksa tamamen özgün bir senaryo mu?

Kirli Sepeti Gerçek mi, Uyarlama mı? Kirli Sepeti dizisinin bir uyarlama olup olmadığına dair bir bilgi bulunmamakta. Bu, dizi izleyicileri için oldukça merak edilen bir konu. Ancak, mevcut bilgilere göre dizi, özgün bir senaryo ile izleyicilerle buluşacak. Yani, Kirli Sepeti tamamen orijinal bir hikayeye dayanıyor.

Kirli Sepeti Nerede Çekiliyor? Dizi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen İstanbul'da çekiliyor. Özellikle Beşiktaş ve Galata gibi popüler ve tarihi semtlerde gerçekleştirilen çekimler sayesinde izleyiciler, İstanbul'un eşsiz güzelliklerini de dizide görebilirler.

Yapımcılığını MedYapım'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu Kirli Sepeti, renkli kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

Kirli Sepeti'nin ilk bölümünde Krizantem Evleri'nde meydana gelen bir olay, site sakinlerini derinden etkiler. Bakıcı Meryem'in trajik ölümü, site sakinlerinden bazılarını etkilese de bazıları bu olay karşısında duyarsız kalır.

Bazı ev sahipleri bu trajik olayı umursamazken, Meryem'in uzun yıllar evde çalışan arkadaşı Songül, bu zor dönemde genç kız İlkgül'ü desteklemeye çalışır.

Öte yandan, Meryem'in çalıştığı evde bulunan Medine, beklenmedik bir olaya tanık olur ve ilk kez hayatında yalan söylemek zorunda kalır. Ancak, arkadaşına yardımcı olmaya çalışan Hayriye'nin bu iyi niyeti, onun başını daha da belaya sokar.

Kirli Sepeti'nin merakla beklenen ilk bölümü 24 Eylül Pazar günü saat 20.00'de yayınlanacak.