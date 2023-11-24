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“Kirli Sepeti” kadrosuna sürpriz isim

FOX'ta yayınlanan "Kirli Sepeti" dizisinin kadrosuna, önemli bir aktör daha katılıyor. MedYapım imzalı dizide yeni bir değerli oyuncu yer alacak.

“Kirli Sepeti” kadrosuna sürpriz isim
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 24-11-2023 15:17

MedYapım'ın FOX kanalında yayınlanan "Kirli Sepeti" dizisi, her pazar akşamı seyirciyi ekran başına çekiyor. Dizi, Ece Erdek Koçoğlu'nun yönetmenliğinde eğlenceli ve heyecanlı bir konuya sahip olmasının yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Hikayesi, bir grup hizmetlinin ve lüks sitedeki ev sahiplerinin etkileyici öyküsünü anlatıyor. Bu kadroya usta aktör Erdal Küçükkömürcü de katıldı.

Küçükkömürcü, dizide 9. bölümden itibaren yer alacak ve Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı Kahraman karakterinin babası olan Cihangir Demir'i canlandıracak. İstanbul'un köklü bir ailesinden gelen Cihangir Demir, ince zevklere sahip, evinde birçok değerli sanat eseri bulunan ve ailesine ile Kahraman'a değer veren bir karakterdir.

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