“Kirli Sepeti” kadrosuna sürpriz isim

MedYapım'ın FOX kanalında yayınlanan "Kirli Sepeti" dizisi, her pazar akşamı seyirciyi ekran başına çekiyor. Dizi, Ece Erdek Koçoğlu'nun yönetmenliğinde eğlenceli ve heyecanlı bir konuya sahip olmasının yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Hikayesi, bir grup hizmetlinin ve lüks sitedeki ev sahiplerinin etkileyici öyküsünü anlatıyor. Bu kadroya usta aktör Erdal Küçükkömürcü de katıldı.

Küçükkömürcü, dizide 9. bölümden itibaren yer alacak ve Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı Kahraman karakterinin babası olan Cihangir Demir'i canlandıracak. İstanbul'un köklü bir ailesinden gelen Cihangir Demir, ince zevklere sahip, evinde birçok değerli sanat eseri bulunan ve ailesine ile Kahraman'a değer veren bir karakterdir.