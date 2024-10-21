“Kirli Sepeti” ekranlara veda ediyor: Final kararı alındı

İkinci sezonda beklenilen reytinglere ulaşılamayan “Kirli Sepeti” final yapıyor.

“Kirli Sepeti” ekranlara veda ediyor: Final kararı alındı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2024 14:10

MedYapım imzalı sevilen dizi “Kirli Sepeti”, ikinci sezonunda da beklenen reytinglere ulaşamayınca final yapma kararı alındı. İlk sezonun sonunda final yapacağı açıklanan ancak yurt dışı satışlarının etkisiyle bir şans daha verilen dizi, yenilenen kadrosu ve güçlü hikayesiyle ikinci sezona iddialı bir giriş yapmıştı.

Ancak tüm çabalara rağmen, dizinin reytinglerde istenilen başarıyı elde edememesi nedeniyle “Kirli Sepeti” bu hafta ekrana gelecek 40. bölümüyle izleyicilere veda edecek. Dizi, özellikle karakterlerinin derinliği ve sürükleyici hikayesiyle sadık bir izleyici kitlesi kazanmıştı.

Hayranlarını üzen bu final kararı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

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