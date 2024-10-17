Kirli Sepeti dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

NOW TV’nin büyük ilgi gören dizisi "Kirli Sepeti", 38. bölümün 2. tanıtım videosunu izleyicileriyle paylaştı. Merakla beklenen yeni bölüm, 20 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Dram ve gerilim dolu hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen "Kirli Sepeti", her hafta sürpriz gelişmeleri ve etkileyici sahneleriyle dikkat çekiyor. Dizinin 38. bölümü, önceki bölümlerde yaşanan gerilimlerin daha da tırmanacağı ve karakterler arasındaki çatışmaların derinleşeceği ipuçlarını veriyor.

Yeni bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeleri kaçırmamak için 20 Ekim Pazar akşamı NOW TV'yi izlemeyi unutmayın!