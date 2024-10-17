Kirli Sepeti dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

NOW’ın sevilen dizisi “Kirli Sepeti”nin 38. bölüm 2.tanıtım videosu yayınlandı. “Kirli Sepeti” yeni bölümüyle 20 Ekim Pazar saat 20.00’de NOW’da.

Kirli Sepeti dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 17-10-2024 16:37

NOW TV’nin büyük ilgi gören dizisi "Kirli Sepeti", 38. bölümün 2. tanıtım videosunu izleyicileriyle paylaştı. Merakla beklenen yeni bölüm, 20 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Dram ve gerilim dolu hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen "Kirli Sepeti", her hafta sürpriz gelişmeleri ve etkileyici sahneleriyle dikkat çekiyor. Dizinin 38. bölümü, önceki bölümlerde yaşanan gerilimlerin daha da tırmanacağı ve karakterler arasındaki çatışmaların derinleşeceği ipuçlarını veriyor.

Yeni bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeleri kaçırmamak için 20 Ekim Pazar akşamı NOW TV'yi izlemeyi unutmayın!