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Kirli Sepeti dizisinin Aylin'i Marilyn Monroe tarzıyla sosyal medyayı salladı

Melisa Döngel, Marilyn Monroe Tarzında Sosyal Medyayı Salladı! Ünlü oyuncu Melisa Döngel, Marilyn Monroe kılığındaki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyada büyük ses getirdi. Pembe ve dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine topladı ve takipçilerinden birçok yorum aldı.

Kirli Sepeti dizisinin Aylin'i Marilyn Monroe tarzıyla sosyal medyayı salladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-10-2023 18:51

Melisa Döngel'in Yeni Paylaşımları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu. Melisa Döngel, son zamanlarda başrolünde oynadığı "Kirli Sepeti" dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor. Ancak bu kez, oyunculuk yetenekleri yerine sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Marilyn Monroe'nun ikonik tarzını benimseyerek sosyal medya hesabından dikkat çekici karelerini takipçileriyle paylaştı.

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Bu özel fotoğraf çekiminde, Döngel'in Marilyn Monroe esintili pozları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Özellikle pembe ve dekolteli kıyafet tercihi, ünlü oyuncuya sosyal medyadan birçok yorum getirdi. "Bu pozlar böyle mi çekiliyor?", "Ne yapacağını şaşırmış", "Doğal poz denince de sen" gibi yorumlarla adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Melisa Döngel Kimdir?

18 Eylül 1999 İstanbul doğumlu olan Melisa Döngel, anne tarafından Rus kökenlidir ve Rusya vatandaşlığını da taşımaktadır. Eğitim hayatını, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlayan Döngel, oyunculuk kariyerine 2016 yılında "Hangimiz Sevmedik" adlı diziyle başlamıştır. Döngel, "Bizim Hikaye", "Aşk Ağlatır", "Sen Çal Kapımı", "Sadakatsiz" ve "Kusursuz Kiracı" gibi projelerde de yer bulmuştur. Sinema kariyerinde ise 2023 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı "Prestij Meselesi" filmiyle başrolde izledik. Ayrıca "Dünyayla Benim Aramda" ve "Aşk Taktikleri 2" gibi dijital projelerde de rol almıştır. Şu an Fox TV'de yayınlanan "Kirli Sepeti" dizisinde Aylin karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır.

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