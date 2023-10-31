"Kirli Sepeti" dizisine yeni hizmetçi geliyor

FOX'un "Kirli Sepeti" dizisinin yeni bölümü, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları nedeniyle bu hafta ekrana gelmedi. Yeni bölümü 5 Kasım'da yayınlanacak olan bu dizinin kadrosuna Ahu Sungur, Aylin'in annesi Cavidan karakterine hayat vereceği için katıldı. Ayrıca, Cavidan'ın evindeki hizmetçi rolü için yapılan görüşmeler sonuçlandı ve Kıymet karakterini genç oyuncu Su Kutlu canlandıracak.

Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği dizi, Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un lüks bir sitede hizmetçilik yapan Songül, Hayriye ve Medine karakterlerine odaklanıyor. Merve Girgin Aytekin tarafından yazılan dizide Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Deniz Sarıkaş, Aleyna Özgeçen, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.