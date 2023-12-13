“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Pazar akşamları ekranlara gelen "Kirli Sepeti" adlı dizisi, FOX kanalında MedYapım tarafından hazırlanan bir yapım olarak izleyicilerle buluşuyor. Renkli atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, her hafta pazar akşamları ekranlarda yer alıyor.

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-12-2023 11:14

Her pazar izleyicilerle buluşan "Kirli Sepeti" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği dizinin oyuncu kadrosu, her bölümde güçlü isimlerle zenginleşiyor. Son olarak Rüzgâr Aksoy, "Kirli Sepeti" ekibine katılıyor.

Son dönemde "Kuruluş Osman" ve "Ömer" gibi sevilen dizilerde gösterdiği etkileyici performansla tanınan Rüzgar Aksoy, "Kirli Sepeti"nde "Yavuz" karakterine hayat verecek. Mafyatik bir figür olan Yavuz, Bestemsu Özdemir'in canlandırdığı Yasemin'in eski sevgilisi olarak izleyicinin karşısına çıkacak.