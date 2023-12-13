“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Her pazar izleyicilerle buluşan "Kirli Sepeti" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği dizinin oyuncu kadrosu, her bölümde güçlü isimlerle zenginleşiyor. Son olarak Rüzgâr Aksoy, "Kirli Sepeti" ekibine katılıyor.

Son dönemde "Kuruluş Osman" ve "Ömer" gibi sevilen dizilerde gösterdiği etkileyici performansla tanınan Rüzgar Aksoy, "Kirli Sepeti"nde "Yavuz" karakterine hayat verecek. Mafyatik bir figür olan Yavuz, Bestemsu Özdemir'in canlandırdığı Yasemin'in eski sevgilisi olarak izleyicinin karşısına çıkacak.