"Kirli Sepeti" dizisine “Ben Bu Cihana Sığmazam”dan transfer

NOW’ın pazar akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen “Kirli Sepeti” dizisi, merakla beklenen 2. sezonuyla geri dönüyor. Dizinin ilk bölümünün 8 Eylül’de yayınlanması planlanıyor. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, geçtiğimiz hafta yeni sezon çekimlerine başladı.

İlk sezonda, Songül’ün (Ayça Bingöl) kızı İlkgül, okumak için Antalya’ya gitmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aleyna Özgeçen’in canlandırdığı bu karakter, 2. sezonda yeniden izleyici karşısına çıkacak ancak bu kez İlkgül karakterine genç yetenek Oya İloğulları hayat verecek. Dizinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu kaleme alıyor. Yeni sezonda, İlkgül’ün başına gelen olaylarla başlayan hikaye, izleyicileri yine sürükleyici bir maceraya davet edecek.



Oya İloğulları, geçtiğimiz sezon "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde Havva rolüyle beğeni toplamış, bu yaz ise "Sıfır Kilometre" filminde Nefise karakterini canlandırmıştı. Genç oyuncunun "Kirli Sepeti" dizisine getireceği yeni enerji şimdiden merak konusu.

“Kirli Sepeti”nin yeni sezonu, dram ve gerilimiyle yine izleyicilerini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.