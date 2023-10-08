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Kirli Sepeti Dizisindeki İlkgül Karakteri Aleyna Özgeçen Kimdir?

Kirli Sepeti dizisindeki İlkgül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aleyna Özgeçen, genç yaşına rağmen oldukça başarılı bir kariyere sahip. Peki, Aleyna kimdir ve İlkgül karakterine nasıl hayat veriyor?

Kirli Sepeti Dizisindeki İlkgül Karakteri Aleyna Özgeçen Kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-10-2023 19:01

Fox Tv'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti'nde İlkgül karakterini başarılı bir şekilde canlandıran Aleyna Özgeçen, oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiriyor. Peki, ekranların yükselen yıldızı Aleyna Özgeçen kimdir?

Aleyna Özgeçen'in Kariyeri

2003 doğumlu genç yetenek Aleyna Özgeçen, televizyon kariyerine "Gülperi" adlı dizide Bedriye Taşkın karakteriyle adım atmıştır. Ardından 2018'de ‘Müslüm’ filminde Cedye karakteriyle beyaz perdede boy göstermiştir. Ayrıca, Zemheri dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle de izleyicinin beğenisini kazanmıştır.

İlkgül Karakterinin Derinliği

İlkgül, annesi Songül'le birlikte yaşadığı evde onunla birlikte büyümüş ve onun tüm emekleri sayesinde üniversite eğitimi alabilmiş bir genç kızdır. Evde annesine zaman zaman yardım etse de, kendisini bir çalışan olarak görmemektedir. Fakat, bazen annesine karşı öfkesine kapılarak hatalı tepkiler verebilir. Bu durum, annesi Songül ile arasında bazen gerilimlere yol açabilir. İlkgül, en yakın arkadaşı Meryem'in vefatıyla derinden sarsılmıştır ve evdeki Ahmet'e uzun zamandır duygular beslemektedir.

Aleyna Özgeçen dizileri

  • 2016 - Yüz Yıllık Mühür (dizi)
  • 2018 - Müslüm (sinema filmi)
  • 2018-2019 - Gülperi (dizi)
  • 2020 - Zemheri (dizi)
  • 2021 - Beni Çok Sev (dizi)
  • 2022-2023 - Gecenin Ucunda (dizi)
  • 2023 - Kirli Sepeti (dizi)
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