Kirli Sepeti dizisinde Yasak Elma'ya gönderme

Geçen haziran ayında sona eren ve MedYapım'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan "Yasak Elma" dizisi, FOX kanalının "Kirli Sepeti" dizisinde komik bir atıfta bulundu. "Kirli Sepeti"nde Nergis karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner ile Hayriye karakterini oynayan Ceren Moray arasındaki sohbet sırasında "Yasak Elma"ya gönderme yapıldı.

Dizinin Nergis'i, Hayriye'ye "Sen bu entrika işlerini bayağı iyi biliyorsun gibi duruyor" dediğinde, Hayriye de "Altı sezon boyunca 'Yasak Elma'yı izledim. Yıldız hanım, Ender hanım, entrikaları öğrenmek için en iyileriydi" cevabını verdi.