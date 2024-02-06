Kirli Sepeti dizisinde 3 önemli ayrılık

12 Şubat'tan sonra adı NOW olacak olan FOX'un sevilen dizisi "Kirli Sepeti", her pazar izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ancak renkli konusu ve ilginç karakterleriyle dikkat çeken diziden, yeni ayrılıkların yaşandığı bildirildi.

Dizinin ana kadrosundan 3 önemli oyuncunun ayrılacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu isimlerden biri olan Serkay Tütüncü, Kahraman karakterine hayat veren isim olarak seyirciyle özdeşleşmişti. Diğer iki ayrılık ise Aleyna Özgeçen'in canlandırdığı İlkgül karakteri ve usta oyuncu Devrim Yakut'un rol aldığı karakterle gerçekleşecek.

Aleyna Özgeçen'in "Kirli Sepeti" projesine veda etme kararı almasıyla, dizinin sadık izleyicileri bu karakterin geleceğiyle ilgili merak içinde bekliyor. Diğer bir ayrılık haberiyse Devrim Yakut'un ayağını kırması nedeniyle projeden ayrıldığı ancak bir bölüm sonra ekibe geri döneceği şeklinde. Yakut'un bu ani dönüşü, izleyiciler arasında heyecan uyandırdı.

"Kirli Sepeti" dizisinin yeni bölümleri ve yaşanan bu ayrılıklar, 12 Şubat'tan sonra adı NOW olacak olan FOX izleyicileri için daha da merakla bekleniyor.