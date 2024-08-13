“Kirli Sepeti” dizisi ikinci sezon çekimlerine başlıyor: Kadroya yeni isimler katıldı

Fox TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti'nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

“Kirli Sepeti” dizisi ikinci sezon çekimlerine başlıyor: Kadroya yeni isimler katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2024 14:44

NOW’ın sevilen dizisi “Kirli Sepeti,” ikinci sezon çekimlerine başlamak için gün sayıyor. Yeni bir değişiklik olmadığı takdirde, çekimlerin bu cuma günü başlaması planlanıyor. MedYapım’ın imza attığı ve Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizinin yeni sezonu, izleyicileri etkili bir hikâyeyle karşılayacak.

Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Rüzgar Aksoy, Erkan Sever ve Tülay Bekret, ikinci sezonda da rollerine devam edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Diziye bu sezon katılan genç yıldız Gizem Kala, Özge Özder’in canlandırdığı “Jülide”nin kızı “Defne” karakterine hayat verecek. Yeni sezonun olayları, Defne’nin babası Hakan’ın öldürülmesiyle başlayacak ve büyük bir gerilimle devam edecek.

Ayrıca, Pelin Karahan sosyetik “Meyra” karakteriyle, Emre Karayel ise Meyra’nın eşi Yiğit olarak izleyici karşısına çıkacak. Çiftin kızları Sude’yi ise Sıla Gözüm canlandıracak. İlkgül karakteri için oyuncu arayışlarının sürdüğü dizinin yeni sezonu şimdiden merakla bekleniyor.

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