Kim Kardashian’ın Milyonluk Soygununda Karar Çıktı!

Kim Kardashian’ın 2016 yılında Paris’te yaşadığı korkunç soygunla ilgili dava yıllar sonra sonuçlandı. Ünlü yıldız olay nedeniyle Fransız mahkemesinden sadece 1 euro tazminat aldı. İlk bakışta rakam oldukça şaşırtıcı görünse de Kardashian için kararın maddi bir karşılıktan çok daha fazlası olduğu anlaşılıyor.

45 yaşındaki Kardashian Ekim 2016’da Paris Moda Haftası için bulunduğu sırada kaldığı otelde silahlı soyguncuların saldırısına uğramıştı. O gece yaklaşık 10 milyon dolar değerindeki mücevherlerini kaybeden Kardashian’ın çalınan eşyaları arasında eski eşi Kanye West’in hediye ettiği 4 milyon dolarlık nişan yüzüğü de vardı. Yüzük bugüne kadar bulunamadı.

Polis Kılığında Odaya Girdiler

Soyguncuların polis kılığına girerek otelin Kardashian’ın kaldığı süitine girdikleri ortaya çıkmıştı. Ünlü yıldızı plastik kelepçeler ve bantla bağlayan saldırganlar ardından mücevherleri alarak kaçmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sekiz kişi geçen yıl suçlu bulunmuştu. Sanıklar arasında 60’lı ve 70’li yaşlarında olan kişiler de vardı. Dava silahlı soygun ve adam kaçırma gibi çeşitli suçlamalar üzerinden yürütüldü.

“Bu Para Meselesi Değil”

Kardashian mahkemenin 1 euro tazminat kararının ardından yaptığı açıklamada Fransız adalet sistemine teşekkür etti. Yaşadığı olayın kendisi ve ailesi üzerinde hâlâ etkisini sürdürdüğünü söyleyen yıldız kararın kendisi açısından parayla ilgili olmadığını vurguladı.

Kardashian bu sürecin daha çok yaşananların kabul edilmesi ve sorumluların hesap vermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Otel Çalışanı da Tazminat Aldı

Mahkeme yalnızca Kardashian için değil olaydan etkilenen diğer taraflar için de tazminat kararı verdi. O sırada otelde resepsiyonist olarak çalışan bir kadın personele 109 bin 516 euro otele ise 50 bin euro ödenmesine hükmedildi.

Kardashian’ın 10 yıl önce yaşadığı korku dolu gecenin ardından gelen karar davanın kapanması açısından önemli bir adım oldu.