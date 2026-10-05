Kim Kardashian’ın Dadı Ordusu Ortaya Çıktı! Tam 5 Kişi

Kim Kardashian dört çocuğunun bakımı için toplam 5 dadıyla çalıştığını açıkladı. Ünlü yıldız buna rağmen okul ve akşam rutinlerini kendisinin yürüttüğünü söyledi.

Kim Kardashian’ın Dadı Ordusu Ortaya Çıktı! Tam 5 Kişi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2026 19:17

Kim Kardashian hem yoğun iş temposunu hem dört çocuğuyla annelik hayatını nasıl yürüttüğüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü yıldız çocuklarının bakımında kendisine yardımcı olan ekibin büyüklüğünü açıkça anlattı. Kardashian’ın verdiği sayı ise duyanları şaşırttı: Dört çocuğu için tam 5 dadıyla çalışıyor.

Dört Çocuğa Beş Dadı

Kanye West ile evliliğinden North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu bulunan Kim Kardashian çocukların bakımında geniş bir destek ekibinden yardım alıyor.

45 yaşındaki yıldız toplam beş dadıyla çalıştığını söyledi. Ancak bu beş kişinin aynı anda evde olmadığını özellikle belirtti. Bir dadı görev başındayken diğerleri dönüşümlü olarak çalışıyor. Böylece çocukların bakımı için sürekli bir destek sağlanmış oluyor.

Çocuklarının Rutinini Kendisi Yönetiyor

Kardashian’ın açıklamasında dikkat çeken bir başka detay ise çocuklarının günlük hayatından tamamen uzak durmaması oldu. Beş dadıdan yardım almasına rağmen okul rutinini bizzat kendisinin üstlendiğini anlatan ünlü isim çocuklarını okula kendisinin götürüp aldığını söyledi.

Akşam yemeklerinde de çocuklarıyla birlikte olan Kardashian geceleri ise onlarla kitap okumaya özen gösterdiğini anlattı. Yani yoğun hayatına rağmen çocuklarıyla geçirdiği zamanı mümkün olduğunca korumaya çalışıyor.

Kendini Nasıl Bir Anne Olarak Görüyor?

Kim Kardashian çocuklarına karşı oldukça sabırlı ve sevgi dolu bir anne olduğunu söylerken disiplin konusunda kendisini orta seviyede katı olarak tanımladı. Hatta çocuklarından birinin istediği zaman kendi yatağında uyumasına izin verdiğini de anlattı.

Çocukları Şöhretin İçinde Büyüyor

Kardashian çocuklarının kameralar karşısında ne kadar yer alacağı konusunda onların isteklerine önem verdiğini de söyledi. Özellikle küçük çocuklarının çekimler sırasında yanında bulunabildiğini ancak her zaman projelerin bir parçası olmadıklarını belirtti.

Böylece Kardashian kalabalık bir destek ekibine rağmen çocuklarının hayatında aktif bir anne olmaya çalıştığını anlattı.

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