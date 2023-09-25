Kilo vermek isteyenler dikkat! İşte 2 kat daha hızlı yağ yakmanızı sağlayacak o besin

Kilo kontrolü sağlayrak zayıflamak isteyenlerin yaptığı ortak yanlış yemek yemeyi neredeyse tamamen bırakmak oluyor. Bunun sonucunda oluşan uzun süreli açlıklar, diyetlerin kısa sürmesine neden oluyor. Uzmanlar ise kısa aralıklarla az yiyerek oluşturulacak diyetlerin daha kalıcı ve sağlıklı kilo vermenin anahtarı olduğunu söylüyor.

Sağlıklı beslenmek insanların yanlış anladığı bir konu. Dengesiz ve sağlıksız beslenme, günümüzün en büyük sağlık problemlerinden biri olan fazla kilo ve obezitenin temel kaynağı. Kilo vermek isteyenler ise tamamen aç kalmanın kilo vermenin en hızlı yolunu olduğunu düşünüyor. Uzmanlar bu düşüncenin yanlış olduğunu ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek için kısa aralıklarla küçük öğünler tüketmek olduğunu söylüyor.

Aralıklı diyet programları, daha önce sağlıksız ve dengesiz bir besin düzenine alışkın kişiler için alışılması oldukça zor bir düzen. Dolayısıyla bu düzene alışana kadar sizi açlık krizlerinden koruyacak bazı besinler bulunuyor. Ara öğünde tüketeceğiniz bu besinler sizi bir sonraki öğüne kadar tok tutacağı gibi yağ yakım hızınızı da artıracak.

Tarçın

TArçının sağlığa sağmakla bitemez faydaları bulunduğu biliniyor. Ayrıca diyet programınıza tarçını ekleyerek tokluk hissini artırabilirsiniz. Ayrıca açlık durumu kan şekerinizi düşürecektir. Tarçının kan şekerini dengeleyici ve insülin direncini düşürücü etkisi de bulunur. Bu sayede acıksanız dahi açlık krizlerine girmez ve enerji düşüklüğü yaşamazsınız. Tarçın kılcal damarların uyarılmasını sağlar. Bu sayede göbek bölgesinde kan akışını arırır ve yağ yakımını hızlandırır.

Tarçın metabolizma hızını artırır. Bu sayede vücut ısınız yükselir ve yağ yakımı hızınız artar.

Zencefil

Diyetisyenlerin diyet programlarında mutlaka bulundurduğu zencefilin birçok faydası bulunur. Zencefil sindirimi kolaylaştırır. İştah kesme özelliği bulunan zencefil, bir sonraki öğüne kadar acıkmanızı engeller. Bağışıklık sistemini destekleyen zencefil, daha dayanıklı bir bünyeye sahip olmanızı hastalıklara karşı daha yüksek direnç göstermenizi sağlar.

Biberiye

Kurutulmuş biberiye bitkisinin sıcak suyla demlenmesiyle elde edilen biberiye çayı metabolizma hızınızı artırır. Hızlı çalışan metabolizma daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Vücudunuz ihtiyaç duyduğu enerjiyi depolanmış yağları yakarak elde eder. Ayrıca hızlı çalışan bir metabolizmada yağlar depolanmadan kullanılır. Böylelikle hem vücudunuzda depolanmış yağlardan kurtulur, hem de yağlanmayı önlemiş olursunuz.

Elma

Kilo verme sürecinin en önemli adımı kalori açığı oluşturmaktır. Günlük besinlerden aldığınız kaloriden fazlasını yakmanız durumunda kalori açığı oluşturur ve kolayca kilo verirsiniz. Kalori açığı oluşturduğunuz bir diyet programında mutlaka elma bulunmalıdır. Elma düşük kalorili bir besindir. Ayrıca lifli yapısı sayesinde bazal metabolizma hızını artırır.

Çilek

Kilo verme sürecindeki insanları en çok zorlayan aşama tatlı krizleridir. Diyet programları genellikle düşük şeker içerir. Tatlı ihtiyacını karşılamak için çilek oldukça besleyici bir alternatif olabilir. Çünkü çilek yüksek oranda C vitamini içerir. C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren çilek, aynı camanda sizei birçok hastalığa karşı korur.

Ispanak

Diyetisyenlerin diyet listelerindeki vazgeçilmezlerinden biri de ıspanaktır. Ispanak bilindiği gibi zengin besin içeriği sayesinde en besleyici bikilerden biridir. İçerdiği vitaminler dışında yüksek kalsiyum ve demir içeren ıspanak, ihtiyacınız olan enerjinin büyük bir çoğunluğunu sağlayabilir.

Kabak

Kabak yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi mideyi en fazla oyalyan bitkilerden biridir. Bu sayede midenizin daha fazla kalori harcamasını sağlar. Ayrıca bu özelliği sayesinde uzun süre tokluk hissi yaratır. Yüksek kalori yakımı sağladığı gibi, kabak oldukça düşük kalori değerine sahiptir.

Brokoli

Brokoli vücuttan toksinlerin atılmasında en fazla yardımcı olan besin maddelerinden biridir. Bir kış sebzesi olan brokoli de düşük kalori içeriği ve yarattığı tokluk hissiyle diyet listelerinde mutlaka bulunan bir besin maddesidir.

Sarımsak

Sarımsakın doğal antibiyotik olduğunu bilmeyen yoktur. Diyet esnasında bağışıklık sisteminin zayıflama ihtimali bulunduğundan bakterilerin saldırısına maruz kalabilirsiniz. Sarımsak vücudunuzda enfeksiyona neden olabilecek bakteriler ile savaşır. Ayrıca bağışıklık sistemini de destekleyerek hastalıklara karşı dayanıklılığınızı artırır.

Kırmızı Biber

Kırmızı biber aralıklı diyet programlarının vazgeçilmezlerinden biridir. Sindirim sistemini destekleyen kırmızı biber, yüksek lifli besinlerin oluşturabileceği hazımsızlık problemini önler.