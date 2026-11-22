Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan’dan günlerdir beklenen açıklama geldi. Almanya’da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2 Kasım’da yoğun bakıma kaldırılan 53 yaşındaki rapçinin tedavisi sürüyor. Sevenleri sanatçıdan gelecek iyi bir haberi beklerken avukatı Şükrü Sarıdere’den gelen açıklama biraz olsun içleri rahatlattı. Ancak açıklamada konserle ilgili üzücü bir gelişme de vardı.

Avukatından Beklenen Açıklama Geldi

Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan’ın sağlık durumunu merak eden hayranları, gelecek haberleri yakından takip ediyor. Sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, yaptığı açıklamayla rapçinin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini duyurdu. Neyse ki açıklamanın sevindiren bir tarafı da var: Killa Hakan’ın genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Sarıdere, sanatçının sevenlerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Açıklamasında, bu zorlu süreçte Killa Hakan’a dualarıyla destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Rapçinin tedavisi henüz tamamlanmış değil ancak sağlık durumundaki olumlu gelişmeler sevenlerine umut verdi.

12 Aralık Konseri İptal Edildi

Güzel haberin yanında hayranlarını üzen bir gelişme de paylaşıldı. Killa Hakan’ın 12 Aralık’ta gerçekleştirmesi planlanan konseri, sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. Avukat Sarıdere, konserin şu an için yapılmayacağını duyurdu.

Sanatçının yoğun bakımdan ne zaman çıkacağına ya da hastaneden ne zaman taburcu edileceğine ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi. Sevenleri şimdi gelecek yeni açıklamaları bekliyor.

2022’de de Benzer Bir Süreç Yaşamıştı

Killa Hakan, sağlık sorunlarıyla ilk kez mücadele etmiyor. Ünlü rapçi, 2022 yılında koronavirüse yakalanmasının ardından akciğer ve böbreklerinde yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. O dönemde zorlu bir süreç geçiren sanatçı, sağlığına kavuşarak müzik çalışmalarına geri dönmüştü.

Berlin’de müzik kariyerini sürdüren Killa Hakan’ın sağlığına kavuşup yeniden sahnelere dönmesi en büyük temenni. Şimdilik tedavisi devam ediyor ve sevenleri umutlu haberler bekliyor.