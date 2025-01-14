Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve oyuncu Atakan Yılmaz, gündemden düşmüyor. İki ismin avukatları tarafından yapılan tutukluluk itirazları, mahkeme tarafından reddedildi.

Durmaz ve Yılmaz, yasa dışı bahse teşvik ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gelişmelerin ardından yapılan itirazların kabul edilmemesiyle birlikte, ikilinin tutukluluk süreci devam edecek.