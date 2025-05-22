Kerimcan Durmaz’ı Azerbaycan’da Şehitliğe Sokmadılar

Kıyafeti Uygun Görülmeyince Şehitliğe Alınmadı

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Azerbaycan gezisinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Mini şortla geldiği şehitlikte güvenlik görevlileri tarafından durdurulan Durmaz, kıyafetinin uygun bulunmaması nedeniyle içeri alınmadı. Yaşanan anlar kameralara yansıdı.

“Sizden İcazet Alalım” Diyerek Tepki Gösterdi

Kerimcan Durmaz, şehitliğe girişin engellenmesinin ardından güvenlik görevlilerine “Aa neden giremiyoruz, sizden icazet alalım, kimi arayalım?” şeklinde tepki gösterdi. Ancak güvenlik kuralları gereği Durmaz’ın içeri alınmaması kararı değişmedi.

Geçmişte Yasadışı Bahis Soruşturmasında Gündeme Gelmişti

Hatırlanacağı üzere, Kerimcan Durmaz daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. Sosyal medyada birçok fenomenin adının karıştığı bu soruşturmada 23 şüpheli belirlenmişti.