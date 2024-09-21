Kerimcan Durmaz'dan cinsiyet değiştirme itirafı: "15-16 yaşlarımdaydım..."

Sosyal medyanın ünlü fenomeni Kerimcan Durmaz, YouTuber Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalında katıldığı programda yalan makinesine bağlanarak samimi açıklamalarda bulundu. Durmaz, geçmişte kendisini sık sık aşırı makyaj ve peruklarla gördüğümüz dönemlerden farklı bir tavır sergileyerek son dönemlerdeki değişimiyle dikkat çekiyor.

Programda, Işıtmak’ın "Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmayı düşündün mü?" sorusuna Durmaz, "Evet. 15-16 yaşlarında ergenlik kısmındayken kafamda kurdum, düşündüm. Kendime sorular sordum ama en sonunda cinsiyet değiştirmememin benim için daha mutlu yaşayabilmek olduğuna karar verdim." diyerek iç dünyasına dair bir itirafta bulundu.

Ayrıca Durmaz, Hülya Avşar’ın programında yaşadığı bir anıyla ilgili de konuştu. Işıtmak’ın, “Hülya Avşar’dan rahatsız oldun mu?” sorusuna, “Kendisini çok severim ama program sırasında sorularıyla beni köşeye sıkıştırdı ve o an gerçekten rahatsız oldum. Manipüle edilmiş gibi hissettim ve ne söylediğimi bilmez haldeydim” cevabını verdi.

Kendine “Erilcan” lakabını takan Kerimcan Durmaz’ın bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı bulurken, özellikle samimi itirafları hayranları tarafından büyük ilgi gördü.