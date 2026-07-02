Ömür Usta'nın İpek'i Sude Zülal Güler Oldu

Ay Yapım'ın NOW için hazırladığı Ömür Usta dizisinde Enes Koçak'ın partneri Sude Zülal Güler oldu.

Ömür Usta'nın İpek'i Sude Zülal Güler Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2026 17:51

Ay Yapım imzalı Ömür Usta'da genç kuşağın merakla beklediği o kritik partnerlik krizi de çözüldü! Temmuz sonunda sete çıkması planlanan ve yeni yayın döneminde NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizide genç yıldız Enes Koçak'ın hayat vereceği Mete karakterinin partneri İpek rolü için nihai karar verildi.

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri gibi Türk sinema ve televizyonunun dev isimlerini bir araya getiren projede genç kadroya duru güzelliğiyle parlayan bir isim dahil oldu.

Hilal Saral Dokunuşuyla Bir Brezilya Efsanesi

Türk dizi tarihine yön veren kült işlerin vizyoner yönetmeni Hilal Saral'ın imzasını taşıyacak olan Ömür Usta aslında küresel bir başarı hikayesine dayanıyor. Dünyayı kasıp kavuran ünlü Brezilya pembe dizisi Fina Estampa'dan televizyona uyarlanan dizi büyük ikramiyeyi kazanarak bir gecede kaderi hayatı ve çevresi tepetaklak değişen çilekeş tamir ustası Ömür'ün sarsıcı ve bir o kadar da renkli hikayesini merkezine alıyor.

Mete'nin Büyük Aşkı: Sude Zülal Güler Kadroda!

Dizide Tunç (Bülent İnal) ve Nevra'nın (Gonca Vuslateri) aynı okulda eğitim gören zengin asil ama bir o kadar da hayatın gerçekleriyle yüzleşecek olan kızları İpek karakterine son dönemin ödüllü ve başarılı genç yeteneklerinden Sude Zülal Güler hayat verecek.

Enes Koçak'ın (Mete) partneri olarak izleyeceğimiz Sude Zülal Güler hikayenin sınıfsal çatışmalarını ve gençlik enerjisini yukarılara taşıyacak. İkilinin Riva platolarındaki provalarda şimdiden yakaladığı çabasız ekran uyumu yapım ekibinden tam not aldı.

Benzer Haberler
Nagihan Karadere Survivor Biter Bitmez Ameliyat Masasına Yattı! Nagihan Karadere Survivor Biter Bitmez Ameliyat Masasına Yattı!
Jennifer Lopez Aşk Formülünü Açıkladı! Ayrılık Acısını Böyle Bitiriyor Jennifer Lopez Aşk Formülünü Açıkladı! Ayrılık Acısını Böyle Bitiriyor
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın Kızları Son Haliyle Olay Yarattı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın Kızları Son Haliyle Olay Yarattı!
Mahkemelik Kavga! Tuğba Özerk'ten Deniz Akkaya Talebi Mahkemelik Kavga! Tuğba Özerk'ten Deniz Akkaya Talebi
Deniz Göktaş Olayında Yeni Perde! 185 Başvuru Ortaya Çıktı Deniz Göktaş Olayında Yeni Perde! 185 Başvuru Ortaya Çıktı
Mauro Icardi Ve China Suárez İçin Flaş Ayrılık İddiası! Mauro Icardi Ve China Suárez İçin Flaş Ayrılık İddiası!
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!
  • 26-06-2026 09:51

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda:
  • 27-06-2026 11:55

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda: "Anılarımız Film Gibi Akacak..."

Kerem Bürsin'den Manidar Gelecek Planı:
  • 26-06-2026 11:02

Kerem Bürsin'den Manidar Gelecek Planı: "Minik Bir Adada Balık Tutarım"