Ömür Usta'nın İpek'i Sude Zülal Güler Oldu

Ay Yapım imzalı Ömür Usta'da genç kuşağın merakla beklediği o kritik partnerlik krizi de çözüldü! Temmuz sonunda sete çıkması planlanan ve yeni yayın döneminde NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizide genç yıldız Enes Koçak'ın hayat vereceği Mete karakterinin partneri İpek rolü için nihai karar verildi.

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri gibi Türk sinema ve televizyonunun dev isimlerini bir araya getiren projede genç kadroya duru güzelliğiyle parlayan bir isim dahil oldu.

Hilal Saral Dokunuşuyla Bir Brezilya Efsanesi

Türk dizi tarihine yön veren kült işlerin vizyoner yönetmeni Hilal Saral'ın imzasını taşıyacak olan Ömür Usta aslında küresel bir başarı hikayesine dayanıyor. Dünyayı kasıp kavuran ünlü Brezilya pembe dizisi Fina Estampa'dan televizyona uyarlanan dizi büyük ikramiyeyi kazanarak bir gecede kaderi hayatı ve çevresi tepetaklak değişen çilekeş tamir ustası Ömür'ün sarsıcı ve bir o kadar da renkli hikayesini merkezine alıyor.

Mete'nin Büyük Aşkı: Sude Zülal Güler Kadroda!

Dizide Tunç (Bülent İnal) ve Nevra'nın (Gonca Vuslateri) aynı okulda eğitim gören zengin asil ama bir o kadar da hayatın gerçekleriyle yüzleşecek olan kızları İpek karakterine son dönemin ödüllü ve başarılı genç yeteneklerinden Sude Zülal Güler hayat verecek.

Enes Koçak'ın (Mete) partneri olarak izleyeceğimiz Sude Zülal Güler hikayenin sınıfsal çatışmalarını ve gençlik enerjisini yukarılara taşıyacak. İkilinin Riva platolarındaki provalarda şimdiden yakaladığı çabasız ekran uyumu yapım ekibinden tam not aldı.