Kerimcan Durmaz racon kesti! Son hali gündem oldu

Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, son zamanlarda Kadıköy Moda'da yaptığı sıra dışı hareketlerle dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz günlerde Moda'da racon keserek çevresindekileri şaşırtan Durmaz, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak büyük yankı uyandırmıştı.

Sosyal medya fenomeni, paylaştığı videolarla ve fotoğraflarla geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Son zamanlarda daha aktif bir şekilde sosyal medya platformlarında yer alan Durmaz, YouTube kanalına da yeni videolar yükleyerek takipçileriyle etkileşimini arttırıyor.



Kerimcan Durmaz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra imajını da yenilediği görülüyor. Özellikle sakalını bırakmasıyla dikkat çeken Durmaz, "Selamünaleyküm" notuyla birlikte paylaştığı fotoğrafıyla büyük ilgi topladı.

Durmaz'ın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük bir olay haline geldi. Birçok takipçisi, "Doğru yoldasın" ve "Aşık olmamalıyım" gibi yorumlar yaparak Durmaz'ın yeni imajını ve paylaşımlarını desteklediklerini belirtti.