Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü DJ ve fenomen Kerimcan Durmaz, yasadışı bahis bağlantıları nedeniyle soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ünlü isimlerin adının karıştığı bahis olaylarını derinleştirirken Durmaz’ın da şüpheliler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Dün gece telefon sinyali üzerinden tespit edilen bir adreste gözaltına alınan Durmaz’ın, yasadışı bahis sitelerinin tanıtımı için düzenlenen bir etkinlikte DJ olarak sahne aldığı iddia ediliyor. Bu gelişme, yasadışı bahis soruşturmalarının sanat ve sosyal medya dünyasına kadar uzandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Durmaz’ın gözaltına alınması, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin de yer aldığı yasadışı bahis bağlantılı davaların kamuoyundaki yankısını artırdı. Durmaz’ın savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından adli işlemlere devam edilmesi bekleniyor.

Olay, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tartışmalara yol açarken, Durmaz’ın hayranları ve takipçileri bu durum karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Soruşturmanın detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.