Kerim Tekin'in Ölümünde Kahreden Detay! Meğer Nasıl Öleceğini Hissetmiş!

90'lı yılların unutulmayan şarkıcılarından Kerim Tekin, aramızdan ayrılalı yıllar geçmesine rağmen müzikseverlerin hafızasındaki yerini koruyor. Henüz 23 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı hakkında yıllar sonra paylaşılan bir anı ise ölümünü yeniden gündeme taşıdı. Yakın dostu Tayfun Duygulu'nun anlattıkları, Tekin'in geçmişte trafik kazasıyla ilgili dile getirdiği sözleri ortaya çıkardı.

Kerim Tekin'in Yıllar Sonra Anlatılan Sözleri

Tayfun Duygulu, 2022 yılında katıldığı 2. Sayfa programında Kerim Tekin'le ilgili dikkat çeken bir anısını paylaştı. Duygulu'nun anlatımına göre Tekin, birlikte vakit geçirdikleri dönemde trafik kazasında ölebileceğinden söz ediyor, böyle bir durumda albümünün çok satabileceğini söylüyordu. Arkadaşlarıysa bu sözlere karşılık onun yaşamasını ve müzik kariyerinde başarı kazanmasını istediklerini dile getiriyordu. Bu konuşmaların yıllar sonra yeniden hatırlanması, sanatçının hayranlarını derinden etkiledi.

Kar Beyaz Şarkısının Hüzünlü Hikâyesi

Duygulu'nun anlattığı anının merkezinde, Kerim Tekin'le özdeşleşen Kar Beyaz şarkısı da bulunuyor. Sözlerini ve müziğini Tayfun Duygulu'nun hazırladığı parçayı Tekin'in çok istediğini belirten Duygulu, şarkının kendisine ait olması konusunda ısrar ettiğini aktardı. İkilinin bu konudaki konuşmaları, parçanın sanatçının kariyerindeki özel yerini de gözler önüne serdi.

Tekin'in vefatından sonra annesinin şarkının kendisiyle kurulan bağlantısını sorguladığını anlatan Duygulu, o dönemde yaşadığı duygusal ağırlığı da dile getirdi. Tekin'in annesinin "Oğluma neden böyle bir şarkı yaptın!" sözlerindeki serzenişin Duygulu'yu çok etkilediği biliniyor. Şarkının sözleriyle sanatçının kaderi arasında kurulan bağ, yıllar geçmesine rağmen dinleyicileri etkiliyor.

23 Yaşında Gelen Acı Haber

Kerim Tekin, 27 Haziran 1998'de Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde verdiği konserin ardından İstanbul'a doğru yola çıktı. Arkadaşının düğününe yetişmek isteyen sanatçı, menajeri Halis Bütünley'le birlikte seyahat ediyordu. Yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında Tekin olay yerinde hayatını kaybetti; Bütünley ise ağır yaralandı.

Genç yaşta gelen bu kayıp, müzik dünyasını yasa boğdu. Kar Beyaz başta olmak üzere geride bıraktığı şarkılarla hatırlanan Kerim Tekin'in yıllar önce söylediği iddia edilen sözler, bugün hâlâ dinleyenlerin içini burkuyor.