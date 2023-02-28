Keremcem iddialı bir rolle dönüyor

‘BAŞIM BELADA’NIN AZAM’I ÇOK KONUŞULACAK

Dizide emniyetteki görevinden ‘öfke kontrolü’ sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ‘Azam’a hayat veren Keremcem ters köşe bir rolle hayranlarının karşısına çıkacak. Adaletsizliğe ve haksızlığa hiç tahammülü olmayan ‘Azam’ yaşadığı trajik olayları atlatmaya çalışırken kendini yeni bir adalet arayışı ve aşkın içinde bulacak.

AZAM’IN SADIK ARKADAŞLARI

Dizinin en eğlenceli karakterlerine hayat veren Umut Oğuz ve Sinan Çalışkanoğlu da performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanacak. Azam’a sonuna kadar sadık olan Pele (Umut Oğuz) ve Yüksel (Sinan Çalışkanoğlu) onu bir an olsun yalnız bırakmayacak. Hedefi uğraşmadan zengin olmak olan Pele’nin hayattaki tek korkusu Azam tarafından kovulmaktır. Çocuksu bir yanı olan Yüksel ise istese de kimse için kötülük besleyemez ve yaşı Azam’dan büyük olduğu halde ona ‘abi’ der.

Polisiye, gizem, eğlence ve dramı bir arada barındıran ‘Başım Belada’nın genel hikayesi ise şöyle; Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele’yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon’daki annesi ona çocukluk arkadaşı Melike’yle evlendirmek istemektedir. Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yaparak. Azam’ın yeni komşuları olan Biçer ailesinin büyük kızı Leyla’nın fotoğrafını “Sevdiğim kız” notuyla Azam’ın telefonundan Şerife’ye gönderir. Bunun üzerine Kamber ailesi Melike’yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon’dan İstanbul’a Azam’ın yanına gelir. Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla ve ailesi “garip” bir ailedir. Leyla’nın ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel denebilecek yetenekleri olan bir ailedir. Tayfur’un özel yeteneği yoktur ama risk analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat eden, biridir. Anne Narin Biçer, Leyla’nın kardeşleri Buğra ve Berna farklı konularda yeteneklidir. Ailenin büyük erkek çocuklarının Safa’nın Çağdaş tarafından öldürülmesi aileyi bir intikam planına sürükler. Ancak karşılarında eli kolu her yere uzanan bir YAPI’nın üyesi olan Çağdaş Varlı vardır.

‘Başım Belada’ 5 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de atv’de.