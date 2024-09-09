'Kerem Bürsin'le aşk yaşıyor' iddiasının ardından Yasemin Allen'den ilk açıklama geldi!

Son dönemde Kerem Bürsin ile aşk yaşadığına dair iddialarla gündeme gelen Yasemin Allen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu haberlere net bir yanıt verdi.

'Kerem Bürsin'le aşk yaşıyor' iddiasının ardından Yasemin Allen'den ilk açıklama geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2024 15:13

Bir süredir eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile olan ilişkisinin sona ermesiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozarak iddialara açıklık getirdi.

Magazin dünyasında “Yılın Aşkı” başlığıyla yer bulan haberi Instagram hesabında paylaşan Allen, konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi: “Arkadaşlar merhaba. Bir şey demeyecektim ama bir çoğunuz her okuduğuna inanıyor demek ki. Sevgili Kerem ile aramızda seviyeli bir arkadaşlık dışında herhangi bir şey asla söz konusu olmadı.”

Oyuncu, magazin haberlerine konu olan aşk dedikodularının gerçeği yansıtmadığını vurgularken, sosyal medyadaki yorumlara dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. “Yorum yazarken kullandığımız dile ve seviyemize dikkat edelim, terbiyemizi takınmaya gayret edelim lütfen,” diyen Allen, takipçilerini daha duyarlı olmaya davet etti.

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