Kerem Bürsin’in “Çarpıntı” Dizisinden İlk Kareler Yayınlandı

Kerem Bürsin, yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan “Çarpıntı” dizisiyle ekranlara dönüyor. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. OGM Pictures imzalı projede Aras karakterini canlandıracak olan Bürsin, bugün sete çıkarak ilk sahnelerini çekti. İlk Kareler Sosyal Medyayı Salladı Setten paylaşılan ilk fotoğraflar, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Hayranları, uzun süredir ekranlarda görmedikleri Kerem Bürsin’in yeni karakteri Aras için heyecanlarını dile getirdi. Dizinin güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosu da projeye olan ilgiyi artırdı. Etkileyici Kadro ve Güçlü Senaryo “Çarpıntı” dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturuyor. Senaryosu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından kaleme alınıyor. Oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi deneyimli isimler yer alıyor. Yeni Sezonun En Çok Konuşulacak Dizisi OGM Pictures yapımı “Çarpıntı”, hem hikayesi hem de kadrosuyla sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olmaya aday. Kerem Bürsin’in Aras karakterine nasıl bir yorum katacağı ise izleyiciler tarafından şimdiden merak konusu oldu.

Kerem Bürsin’in “Çarpıntı” Dizisinden İlk Kareler Yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-07-2025 15:01

Kerem Bürsin, yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan “Çarpıntı” dizisiyle ekranlara dönüyor. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. OGM Pictures imzalı projede Aras karakterini canlandıracak olan Bürsin, bugün sete çıkarak ilk sahnelerini çekti.

İlk Kareler Sosyal Medyayı Salladı

Setten paylaşılan ilk fotoğraflar, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Hayranları, uzun süredir ekranlarda görmedikleri Kerem Bürsin’in yeni karakteri Aras için heyecanlarını dile getirdi. Dizinin güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosu da projeye olan ilgiyi artırdı.

Etkileyici Kadro ve Güçlü Senaryo

“Çarpıntı” dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturuyor. Senaryosu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından kaleme alınıyor. Oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi deneyimli isimler yer alıyor.

Yeni Sezonun En Çok Konuşulacak Dizisi

OGM Pictures yapımı “Çarpıntı”, hem hikayesi hem de kadrosuyla sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olmaya aday. Kerem Bürsin’in Aras karakterine nasıl bir yorum katacağı ise izleyiciler tarafından şimdiden merak konusu oldu.

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