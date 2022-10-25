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Gecce Magazin Haberleri

Kerem Bürsin'e Hande Erçel sorusu! Aşk yeniden mi başladı?

Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Hande Erçel'i, 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi’nin sağlık sorunu nedeniyle telefonla arayıp, konuştuğunu açıklamıştı. Son olarak Boğaziçi Film Festivali'ne katılan ve sinema çıkışında yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu, basın mensuplarının "Hande Erçel ile barışma oldu mu?" sorusunu yanıtladı.

Kerem Bürsin'e Hande Erçel sorusu! Aşk yeniden mi başladı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2022 17:52

Hande Erçel (28) ile Kerem Bürsin (35), başrolünde yer aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını sekiz ay önce sessiz sedasız noktaladı. Özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer almayı sürdüren ikili, geçtiğimiz gün Kavacık’ta bir kafede buluştu. Hayranları tarafından görüntülenen ünlü oyunculardan Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizlerken, Erçel ise kahve alır almaz aracına döndü.

BEYOĞLU'NDA BÜRSİN İZDİHAMI!

Kerem Bürsin, önceki akşam ise Atlas Sineması'nda düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'ne katıldı. Başrolünde yer aldığı ‘Eflatun’ filmini izleyen yakışıklı oyuncuyu, çıkışta yaklaşık 200 kişilik yabancı hayranı bekliyordu. Hayranlarının yarattığı izdihamın arasında kalan Bürsin, neye uğradığını şaşırdı.

BARIŞMAYI YALANLAMADI

Aracına gitmekte güçlük çeken Bürsin'in, basın mensuplarının “Hande Erçel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu? Yeniden bir aşka başladınız mı?” sorusuna, “Şu anda o konuya hiç girmeyelim” diyerek, barışmayı yalanlamaması dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu sözleri, ikilinin küslüğe son verip yeniden aşk yaşamaya başladıklarının sinyali şeklinde yorumlandı.

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